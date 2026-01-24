Supplenze 2026 da interpello | ecco gli avvisi delle scuole

Le scuole hanno pubblicato gli avvisi per le supplenze 2026 tramite interpello, come previsto dall'OM n. 882024. La procedura sarà attivata una volta esaurite le graduatorie di istituto, ovvero quando non ci saranno più candidati disponibili ad accettare gli incarichi. Questa modalità consente alle scuole di coprire le supplenze residue in modo ordinato e trasparente, seguendo le disposizioni ministeriali vigenti.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall’OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l’incarico proposto. L’interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. Il Ministero ha autorizzato le scuole ad acquisire la risposta ad un INTERPELLO MAD per supplenze brevi fino a 10 giorni nella scuola di infanzia e primaria. NOTA N.B. Si consiglia di cliccare sul relativo link perché in questi giorni gli interpelli sono numerosi e le pagine degli Uffici Scolastici potrebbero essere aggiornate costantemente e non tutti gli avvisi potrebbero essere presenti in questa pagina.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Supplenze 2026 da interpello: a chiusura del primo quadrimestre tanti docenti da sostituire con tempestivitàPer il 202526, le supplenze da interpello saranno attivate al termine del primo quadrimestre, quando le graduatorie si esauriranno.

Supplenze 2026: tante scuole cercano insegnanti per supplenze dal 7 gennaio. Gli interpelliPer il 202526, le supplenze nelle scuole italiane saranno assegnate tramite interpelli, come previsto dall'OM n.

