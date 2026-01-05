Supplenze 2026 | tante scuole cercano insegnanti per supplenze dal 7 gennaio Gli interpelli

Per il 2025/26, le supplenze nelle scuole italiane saranno assegnate tramite interpelli, come previsto dall'OM n. 88/2024. Questa procedura sarà attivata quando le graduatorie esauriranno le candidature disponibili, consentendo alle istituzioni di individuare nuovi insegnanti per le supplenze dal 7 gennaio. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali per conoscere le modalità e i tempi di presentazione delle candidature.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Interpelli supplenze insegnanti 2025/26: 4 modelli per la gestione, già pronti all’uso Leggi anche: Supplenze docenti 2025/26: ecco gli interpelli di fine anno per incarichi da gennaio Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Supplenze 2025/26: Gennaio 2026 parte il boom. Il canale chiave sono gli Interpelli docenti.it (e la strategia vincente è scegliere bene le province); Supplenze docenti: il 2026 si apre con la ricerca di insegnanti anche tramite Interpello; Manovra 2026: le tante misure per i giovani in arrivo. Supplenze 2025/26: Gennaio 2026 parte il boom. Il canale chiave sono gli Interpelli docenti.it (e la strategia vincente è scegliere bene le province) - Se stai cercando una supplenza nel 2025/26, c’è una cosa che devi capire subito: da gennaio 2026 cambia il ritmo. orizzontescuola.it

Scuola, cambiano le regole per le supplenze brevi: le novità - Stop alle supplenze brevi nella scuola secondaria dal 2026: cosa prevede la Legge di Bilancio, chi è coinvolto e quali effetti per docenti e supplenti. catania.liveuniversity.it

Legge di Bilancio, la FLCGIL non ci sta: “Si apre a riduzione organici, si tagliano le supplenze, si finanziano le paritarie” - Il Ministro Valditara ha accolto la Legge di Bilancio 2026 rivendicando un aumento nominale dell’1,5 % delle risorse destinate alla scuola. orizzontescuola.it

