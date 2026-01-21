Supplenze 2026 da interpello | a chiusura del primo quadrimestre tanti docenti da sostituire con tempestività

Per il 202526, le supplenze da interpello saranno attivate al termine del primo quadrimestre, quando le graduatorie si esauriranno. La procedura prevede l'invio di interpelli per coprire le disponibilità residue, garantendo tempestività nelle sostituzioni. Questa modalità, confermata dall'OM n. 882024, permette di assegnare incarichi ai docenti disponibili, assicurando continuità didattica e efficienza nel reclutamento.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall’OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l’incarico proposto. L’interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. Il Ministero ha autorizzato le scuole ad acquisire la risposta ad un INTERPELLO MAD per supplenze brevi fino a 10 giorni nella scuola di infanzia e primaria. NOTA N.B. Si consiglia di cliccare sul relativo link perché in questi giorni gli interpelli sono numerosi e le pagine degli Uffici Scolastici potrebbero essere aggiornate costantemente e non tutti gli avvisi potrebbero essere presenti in questa pagina.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Supplenze docenti: il 2026 si apre con la ricerca di insegnanti anche tramite InterpelloPer l’anno scolastico 202526, le supplenze docenti saranno gestite anche tramite interpello, come previsto dall'OM n.

Supplenze docenti: il 2026 si apre con la ricerca di insegnanti anche tramite InterpelloNel 2026, le supplenze per i docenti continueranno a essere gestite anche attraverso la procedura di interpello, come previsto dall'OM n.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Supplenze 2025/26: Gennaio 2026 parte il boom. Il canale chiave sono gli Interpelli docenti.it (e la strategia vincente è scegliere bene le province); GPS 2026-2028: le conquiste della FLC CGIL e quello che ancora bisogna ottenere [SCHEDA]; Quando riaprono le graduatorie GPS 2026? La risposta dell’esperto; Nella scuola adesso mancano i supplenti, nel Bresciano 100 interpelli per chiudere i buchi: ecco cosa sono.

GPS 2026: Dove ho più probabilità di lavorare? Le strategie per ottenere una supplenza al 30 Giugno o 31 AgostoScopri l'aggiornamento gps 2026 e come massimizzare le tue opportunità con la scelta strategica della provincia. informazionescuola.it

Gps 2026, quando aprono? Il punto dell’esperto sulla situazioneDurante il corso della diretta di Tecnica Risponde Live dal titolo Aggiornamento GPS 2026-28, tutte le novità sulla compilazione della domanda insieme agli esperti Lucio Ficara e Salvatore Pappala ... tecnicadellascuola.it

Buongiorno colleghi, ho una domanda relativa alle supplenze e agli interpelli. Sono inserita in GPS su tre CDC. Se rispondo a un interpello SOSTEGNO (dunque non sulle mie tre CDC), maturo il punteggio - facebook.com facebook

Interpello nazionale per supplenza cdc A036 – Prato (PO) x.com