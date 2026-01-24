Studente con il seghetto a scuola | l' oggetto sequestrato dai carabinieri

Un episodio recente ha visto coinvolto uno studente che, durante una visita scolastica, è stato trovato in possesso di un seghetto, oggetto sequestrato dai carabinieri. Questa situazione evidenzia come, purtroppo, anche tra i più giovani si diffonda l’uso di oggetti potenzialmente pericolosi in contesti pubblici, spesso per emulazione o curiosità. La vicenda sottolinea l’importanza di sensibilizzare su comportamenti responsabili e sicuri tra i giovani.

L'abitudine di portare i cosiddetti "oggetti atti a offendere" in tasca e nei luoghi pubblici, come prevedibile, si espande per emulazione anche ai più piccoli. Ieri, 23 gennaio, un giovane ragazzo che frequenta le medie in città è stato trovato a scuola con un seghetto da giardino sui 20.

