Studente delle medie con il seghetto a scuola | l' oggetto sequestrato dai carabinieri

Uno studente delle medie è stato trovato in possesso di un seghetto durante le ore scolastiche. L’oggetto è stato sequestrato dai carabinieri, evidenziando come l’uso di strumenti considerati potenzialmente pericolosi possa coinvolgere anche i più giovani. Questa situazione solleva questioni sulla prevenzione e sull’educazione alla sicurezza nei contesti scolastici, in un’ottica di tutela di tutta la comunità.

L'abitudine di portare i cosiddetti “oggetti atti a offendere” in tasca e nei luoghi pubblici, come prevedibile, si spande per emulazione anche ai più piccoli. Ieri, 23 gennaio, un giovane ragazzo che frequenta le medie in città è stato trovato a scuola con un seghetto da giardino sui 20.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Friuli, minorenne entra in classe con un coltello: sequestrato dai carabinieriUn minorenne è stato trovato in classe con un coltello nel Friuli.

Udine, studente a scuola con coltello: preside chiama i carabinieriA Udine, un giovane studente è stato trovato in possesso di un coltello con una lama di 15 centimetri all’interno di un istituto scolastico della Bassa Friulana.

