Strike di precisione e UAV | Mosca svela il KUB-2-2E

Mosca presenta il KUB-2-2E, un UAV di precisione che evidenzia l'importanza crescente dei sistemi senza pilota nei moderni conflitti. La Russia intensifica così la propria capacità militare nel settore degli veicoli aerei senza equipaggio, evidenziando un'evoluzione strategica in risposta alle nuove esigenze operative.

La trasformazione in atto nei conflitti armati, segnata dal ruolo sempre più dominante dei sistemi senza pilota, spinge la Federazione Russa a rafforzare la propria presenza nel settore degli UAV militari. All’esposizione UMEX 2026, ad Abu Dhabi, Mosca presenta un portafoglio articolato di soluzioni unmanned che riflette un’esperienza maturata direttamente sul campo e un chiaro orientamento verso l’impiego in scenari complessi e fortemente contestati. Tra le piattaforme esposte, il KUB-2-2E emerge come il fulcro dell’offerta, incarnando l’evoluzione più recente delle munizioni circuitanti russe destinate all’ingaggio di precisione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

