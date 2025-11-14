Shelton svela perché Sinner è ingiocabile sui campi in cemento indoor | Precisione millimetrica

Fanpage.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'americano impressionato da uno dei colpi più efficaci di Jannik. "Se penso ai tre avversari che ho affrontato qui Torino, mi rendo conto che hanno servito tutti lungolinea, ma lui è stato probabilmente il più vicino dei tre". 🔗 Leggi su Fanpage.it

