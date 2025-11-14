Valmontone Allarme spaccio minorile Quindicenne trovata con hashish bilancino di precisione e coltello… La Polizia di Stato svela un giro di droga che coinvolge adolescenti
Cronache Cittadine VALMONTONE – Un episodio che riaccende i riflettori sull’emergenza sociale legata al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti tra L'articolo Valmontone. Allarme spaccio minorile. Quindicenne trovata con hashish, bilancino di precisione e coltello. La Polizia di Stato svela un giro di droga che coinvolge adolescenti Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ieri mattina, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro e l’Associazione per la Cura delle Dipendenze Patologiche (ACuDiPa) hanno incontrato gli studenti dell’Istituto d’Istruzione “Via Gramsci” di Valmontone, nell’ambito di una conferenza organizzata in coll - facebook.com Vai su Facebook
"#valmontone" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X