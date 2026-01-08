Neve a Guardiagrele polemiche sul piano comunale | Strade ghiacciate e interventi in ritardo

Il recente episodio di neve a Guardiagrele ha portato alla ribalta alcune criticità nel piano comunale di gestione delle emergenze. Le strade ghiacciate e gli interventi tardivi hanno sollevato diverse preoccupazioni tra cittadini e amministrazione, evidenziando la necessità di una revisione delle strategie di intervento per migliorare la sicurezza e la viabilità durante le condizioni meteorologiche avverse.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.