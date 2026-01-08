Neve a Guardiagrele polemiche sul piano comunale | Strade ghiacciate e interventi in ritardo

Il recente episodio di neve a Guardiagrele ha portato alla ribalta alcune criticità nel piano comunale di gestione delle emergenze. Le strade ghiacciate e gli interventi tardivi hanno sollevato diverse preoccupazioni tra cittadini e amministrazione, evidenziando la necessità di una revisione delle strategie di intervento per migliorare la sicurezza e la viabilità durante le condizioni meteorologiche avverse.

Il ritorno della neve ha regalato qualche attimo di meraviglia notturna a Guardiagrele, ma ha lasciato dietro di sé anche una scia di polemiche. A denunciarlo è il gruppo di opposizione "Guardiagrele per tutti", attraverso una nota firmata dalla consigliera comunale Gianna Di Crescenzo.«Ieri sera.

