Oltre 700 interventi in un anno | un distaccamento di vitale importanza

Si sono svolte ieri, 4 dicembre, anche a Cittadella, le tradizionali celebrazioni in onore di Santa Barbara, patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alla presenza del personale in servizio e delle autorità civili e militari del territorio. La ricorrenza ha rappresentato un momento. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

