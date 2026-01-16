arbitri sanniti esordio in serie d per matteo della porta

L’associazione arbitri di Benevento annuncia con orgoglio l’esordio in Serie D di Matteo Della Porta. L’arbitro sannita sarà impegnato nella partita Legnago-Campodarsego domenica 18 gennaio 2026. La Sezione esprime soddisfazione per questo traguardo, che testimonia l’impegno e la crescita dei propri associati. L’evento rappresenta un importante passo avanti nel percorso professionale di Della Porta e un motivo di vanto per la comunità arbitrare locale.

Con grande gioia la Sezione arbitri di Benevento comunica che domenica 18 gennaio 2026 l’associato Matteo Della Porta sarà impiegato – in esordio – in una gara di Serie D, girone C, tra Legnago e Campodarsego. Per Matteo si tratta di un evento importante perché segna un punto considerevole nel suo percorso, che sino ad ora l’ha visto militare in gare di Eccellenza nazionale su tutto il territorio e che ora potrà, confermando l’andamento molto positivo, essere impiegato in gare del campionato di Serie D. Un risultato altrettanto importante per la Sezione arbitri di Benevento, che così conferma il trend di grande positività che da qualche anno vede Benevento come una sezione solida e con una presenza di arbitri o osservatori nazionali sempre crescente. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

