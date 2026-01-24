La startlist dello slalom femminile di Spindleruv Mlyn 2026 sarà disponibile prima della gara di domenica 25 gennaio, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’evento si svolgerà in Repubblica Ceca, conclusione di un fine settimana dedicato alle discipline tecniche, con orari, pettorali delle italiane, informazioni su tv, streaming e programma completo.

Domenica 25 gennaio andrà in scena lo slalom femminile di Spindleruv Mlyn, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: si conclude il fine settimana in Cechia, con una prova tra i pali stretti dopo il gigante che ha animato la giornata del sabato. Appuntamento alle ore 09.30 con la prima manche, mentre la seconda si disputerà alle ore 12.15. La statunitense Mikaela Shiffrin partirà con tutti i favori del pronostico e punterà a vincere nuovamente in questa disciplina, ma si preannuncia una bella sfida con a svizzera Camille Rast, senza dimenticare l’altra elvetica Wendy Holdener, l’americana Paula Moltzan, l’albanese Lara Colturi, l’austriaca Katharina Truppe, la tedesca Lena Duerr, le svedesi Anna Swenn Laon e Sara Hector. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Startlist slalom Spindleruv Mlyn 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane

Startlist gigante Spindleruv Mlyn 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italianeIl 24 gennaio si svolge lo slalom gigante di Spindleruv Mlyn, penultima tappa della Coppa del Mondo femminile 2025-2026.

Startlist slalom Kranjska Gora 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italianeLa startlist dello slalom femminile di Kranjska Gora 2026, in programma domenica 4 gennaio, offre dettagli su orario, pettorali delle italiane, programmazione TV e streaming.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: La startlist del gigante che apre il week-end di Spindleruv Mlyn: n° 1 per Robinson. Ecco Della Mea nelle 15; Startlist gigante Spindleruv Mlyn 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane; Gigante femminile Spindleruv Mlyn 2026, start list e programmazione tv e streaming; A che ora lo sci alpino oggi: startlist discesa Kitzbuehel e gigante Spindleruv Mlyn, tv, streaming.

Startlist slalom Spindleruv Mlyn 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italianeDomenica 25 gennaio andrà in scena lo slalom femminile di Spindleruv Mlyn, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: si conclude il fine ... oasport.it

Startlist gigante Spindleruv Mlyn 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italianeSabato 24 gennaio è in programma lo slalom gigante di Spindleruv Mlyn, valevole per la quindicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino ... oasport.it

La startlist della discesa di Kitzbuehel (sabato, ore 11.30), la più attesa dell'inverno e, curiosamente, Mattia e Giovanni partiranno coi numeri 1 e 2 come nel super-g di Wengen (anche se in quel caso il bresciano anticipava il compagno). Florian Schieder, che - facebook.com facebook

#SciAlpino La startlist della night race di Flachau: apertura con Holdener, Rast e Shiffrin con il 6 e il 7. Sei le azzurre in gara #FISAlpine #AlpineSkiing #12Gennaio #scialpinofemminile dlvr.it/TQJW1h x.com