La sfida tra Spezia e Avellino, valida per la ventunesima giornata di Serie B, torna a confrontarsi dopo diversi anni, l'ultima volta nel 2015. In questo articolo troverai informazioni su come seguire la partita in tv e streaming, le formazioni previste e il pronostico aggiornato. Un episodio significativo, come il gol subito dopo dieci secondi, rappresenta un ricordo di quella sfida passata, che si ripropone ora in un contesto diverso.

Spezia-Avellino è una partita valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Un gol preso dopo dieci secondi e non più recuperato. Ma rimane una buona prestazione contro una squadra che lotterà fino all’ultimo secondo per la promozione diretta in Serie A. Lo Spezia è tornato da Palermo sicuramente con l’amaro in bocca ma anche con alcune consapevolezze che permettono alla squadra di Donadoni di guardare con ottimismo al futuro. (AnsaFoto) – Ilveggente.it A patto che si torni a vincere e, contro l’Avellino, una formazione che fuori casa ha raccolto solamente due vittorie in questa stagione, l’occasione è bella importante per risollevare una classifica deficitaria. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Spezia-Avellino: non succede dal 2015

