Spedita e rimasta cinque giorni chiusa in un pacco l’occhio attento di un operatore salva una Pogona

Una Pogona, spedita e rimasta chiusa in un pacco per cinque giorni, è stata salvata grazie all’attenzione di un operatore della Sda di Tremestieri. La sua segnalazione ha permesso di intervenire tempestivamente, garantendo il benessere dell’animale. Questo episodio evidenzia l’importanza dell’attenzione e della responsabilità nel trattamento delle spedizioni di animali esotici.

Spedita in un pacco e rimasta chiusa per cinque giorni, una Pogona, rettile esotico, ha trovato la salvezza grazie all'occhio attento di un operatore della Sda di Tremestieri che si è reso conto di qualcosa che non andava. L'allarme immediato ha consentito alla Polizia Municipale di Messina.

