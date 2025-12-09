Rho droga nascosta in una cassa da karaoke e spedita per posta | 44enne fermato al ritiro del pacco

Ilgiorno.it | 9 dic 2025

Rho (Milano), 9 dicembre 2025 - Si era fatto consegnare la droga nascosta all'interno di una cassa di karaoke, ma è stato sorpreso e arrestato dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Rho. In manette in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti è finito un 44enne italiano. E' successo nei giorni scorsi quando i carabinieri sono interventi nel deposito di una società di logistica di via Risorgimento dove era dove era stato rinvenuto un pacco sospetto contenente una cassa da karaoke. Poco dopo, sul posto, si è presentato il 44enne, destinatario del pacco. I militari hanno atteso che l'uomo ritirasse il pacco poi l'hanno fermato e sottoposto a perquisizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

