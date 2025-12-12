Legrottaglie ricorda | Cagliari? Ci è rimasta nel cuore chissà se torneremo Pisacane? Avevo un ottimo rapporto con lui era sempre attento

Nicola Legrottaglie ripercorre la sua esperienza a Cagliari, un periodo breve ma ricco di emozioni. Ricorda il legame con la città e il rapporto speciale con Pisacane, sottolineando il suo affetto e i ricordi indelebili di questa esperienza nel club sardo.

Legrottaglie racconta: «Cagliari? Ci è rimasta nel cuore, chissà se torneremo. Pisacane? Avevo un ottimo rapporto con lui» Nicola Legrottaglie ha vissuto un’esperienza breve ma significativa in Sardegna, ricoprendo il ruolo di vice allenatore al fianco di Massimo Rastelli. L’ex secondo del Cagliari ha affrontato diversi argomenti legati sia all’attualità sia al recente passato della . 🔗 Leggi su Calcionews24.com