Spaccia droga nel parcheggio del supermercato | arrestato
E' stato notato dai Carabinieri, nella serata dello scorso 27 ottobre, mentre, nel parcheggio del supermercato in via Chiassatello a Pisa, stava cedendo una dose di stupefacente ad un acquirente. Il pusher, uno straniero di 47 anni, alla vista dei militari dell'Arma, si è dato subito alla fuga ma. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
