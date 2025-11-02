Spaccia nel parcheggio di un supermercato | 47enne arrestato
Pisa, 2 novembre 2025 - È stato colto in flagrante mentre cedeva una dose di cocaina nel parcheggio di un supermercato in via Chiassatello a Pisa. Per questo un uomo di 47 anni, di nazionalità straniera, è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile nella serata di domenica 27 ottobre. L'uomo dovrà rispondere dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere. Durante un normale servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato il 47enne mentre consegnava una dose a un acquirente che, alla vista della pattuglia, è riuscito a dileguarsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
