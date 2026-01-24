Nel 2025, le imprese italiane hanno mostrato segnali di stabilità più che di crisi, contrariamente alle aspettative. I dati di Unioncamere e Movimprese indicano che il tasso di mortalità aziendale non è aumentato come previsto, offrendo un quadro più stabile rispetto agli anni precedenti. Questa evoluzione suggerisce un andamento più positivo per il tessuto imprenditoriale del Paese, evidenziando una certa resilienza del sistema economico italiano.

In un anno di pil deludente il sistema delle imprese si è dimostrato resiliente. Le nuove iscrizioni al registro delle imprese sono state 323 mila, in linea con l’anno precedente, mentre la vera sorpresa viene dalle chiusure. Sono state 267 mila, molte meno del 2024 Non solo Venezuela. Ecco come il Sud America è diventato un player mondiale dell'energia Si poteva pensare che il 2025 fosse stato un anno negativo per la mortalità delle imprese e invece i dati di MovimpreseUnioncamere resi noti ieri smentiscono ogni profezia di sciagura. Il saldo tra entrate e uscite segna +1 per cento, un livello superiore al 2024 che comunque si era fermato a +0,6 per cento rispetto al 2023. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Sorpresa: il 2025 non è stato un anno disastroso per le imprese. I dati Unioncamere

Unioncamere, Cna: “Il saldo positivo di 56mila imprese tra le migliori performance del decennio”Secondo Unioncamere e Cna, nel corso dell’ultimo decennio si registra un saldo positivo di oltre 56mila imprese in Italia.

Mutui nelle Marche, che anno è stato il 2025? Come si preferisce comprare casa: i datiNel 2025, il mercato dei mutui nelle Marche ha mostrato segnali di stabilità, riflettendo un andamento positivo per chi desidera acquistare casa.

