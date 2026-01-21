Nel 2025, il mercato dei mutui nelle Marche ha mostrato segnali di stabilità, riflettendo un andamento positivo per chi desidera acquistare casa. Le preferenze dei cittadini si sono orientate verso soluzioni più sostenibili e convenienti, contribuendo a un ritorno della domanda immobiliare nella regione. Questi dati evidenziano un anno importante per il settore, in cui le famiglie marchigiane hanno potuto realizzare i propri progetti abitativi con maggiore fiducia.

Ancona, 21 gennaio 2026 — Comprare casa nelle Marche nel 2025 è tornato a essere un obiettivo concreto per molte famiglie. Dopo anni segnati da rialzi e incertezze, il mercato dei mutui regionali mostra segnali di stabilità e fiducia, sostenuto da tassi ancora competitivi e da un contesto creditizio più favorevole rispetto al biennio precedente. A fotografare l’andamento è l’indagine dell’Osservatorio di MutuiOnline.it, che analizza tassi, importi e profili dei richiedenti marchigiani. Com’è andato il 2025 con i tassi di interesse. Il 2025 è stato un anno a due velocità per i tassi di interesse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mutui nelle Marche, che anno è stato il 2025? Come si preferisce comprare casa: i dati

Sicurezza sul lavoro, dati preoccupanti nelle Marche: +47,37% di morti nel 2025. La Cisl lancia l'allarmeNel 2025, le Marche hanno registrato un aumento del 47,37% di decessi legati a infortuni e malattie professionali, secondo i dati Inail aggiornati a novembre.

Mutui per la casa, brutte notizie per chi deve comprare ora: i tassi tornano a salire. L’ipotesi sui prossimi mesiA dicembre 2025, il tasso medio sui mutui per l’acquisto della prima casa è salito al 3,37%, rispetto al 3,30% di novembre.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Contributi a Fondo Perduto 2026: Ottieni Fino al 90% Senza Restituire Nulla.

Mutui nelle Marche, che anno è stato il 2025? Come si preferisce comprare casa: i datiL'indagine di MutuiOnline.it sul mercato immobiliare in regione: Pesaro-Urbino e Ancona guidano importi e durata, Fermo più contenuta. Il tasso fisso è rimasto la scelta dominante e i mutui green hann ... msn.com

I dati sui mutui nelle MarcheGuardando ai numeri regionali, nelle Marche nel 2025 crescono sia la durata sia l’importo medio dei mutui richiestiilrestodelcarlino.it

Con il 41enne, che vive nelle Marche, aveva iniziato una nuova storia da circa un anno - facebook.com facebook