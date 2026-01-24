Dimarco migliore in campo | Dopo l’anno scorso sono sparito un mese

Federico Dimarco si è distinto nella recente partita dell’Inter contro il Pisa, contribuendo in modo significativo alla vittoria della squadra. La sua prestazione ha evidenziato un miglioramento rispetto all’anno scorso, durante il quale era stato assente per circa un mese. La sua presenza in campo si è dimostrata determinante nel momento più complesso dell’incontro, confermando il suo ruolo importante nel reparto difensivo nerazzurro.

Federico Dimarco si è preso la scena nella larga vittoria dell’Inter contro il Pisa, risultando decisivo nel momento più delicato della partita. Entrato a gara in corso, l’esterno nerazzurro ha cambiato volto al match, dando ritmo, intensità e qualità a una squadra che fino a quel momento faticava a trovare continuità. Nel post-partita, ai microfoni di DAZN, Dimarco ha spiegato così il suo impatto sulla gara: «Quando sono entrato c’era solo la voglia di vincere la partita. Non siamo partiti benissimo, l’idea era quella di fare almeno un gol nel primo tempo perché il secondo sarebbe stato lungo.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Dimarco: “Ci prendiamo il punto. L’anno scorso ero in down totale, oggi…”Federico Dimarco commenta il pareggio tra Inter e Napoli, sottolineando come la partita abbia evidenziato un livello elevato di gioco da entrambe le squadre.

Leggi anche: Pagliuca sulla corsa allo Scudetto: «Dico Inter. Temevo una crisi che dopo aver perso tutto in un mese l’anno scorso»

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

SE VEDI del SANGUE in PISCINA alle 3 di NOTTE, corri! (NON è SICURO)

Argomenti discussi: Inter, nessuno come Dimarco in Europa: davanti a tre top player per grandi occasioni create; Udinese-Inter, le pagelle: Akanji centrocampista da 7. Atta colpevole, 5; Serie A 2025-26, la classifica degli assist. Nico Paz e Jesus Rodriguez due del Como in vetta; Udinese-Inter 0-1, pagelle e tabellino: ai nerazzurri basta un goal di Lautaro.

Inter-Pisa, il cambio Dimarco-Luis Henrique cambia la partita: serviva l'italiano, ma il brasiliano non era il peggioreChivu cambia la partita inserendo Dimarco e togliendo dal campo il più sacrificabile: Luis Henrique, subissato dai fischi. Il brasiliano, capro espiatorio della gara, non è al livello di Dumfries e de ... msn.com

Dimarco: la stella nerazzurra che brilla in EuropaNapoli, 17 Gennaio - Federico Dimarco continua a confermarsi un valore aggiunto per l’Inter, e lo sta facendo con una costanza che fino a pochi mesi fa ... sciscianonotizie.it

Federico Dimarco si sta confermando un valore aggiunto per l’Inter anche sotto la nuova guida tecnica. Anzi, sembra aver trovato uno smalto migliore. Con Cristian Chivu è più raro che esca dal campo all’ora di gioco, come invece accadeva sistematicamente - facebook.com facebook

L’ #Inter trema nel 1^tempo Sommer regala a #Moreo il pallone dello 0:1 e sempre #Morleo raddoppia di testa al 20’ . Sotto 2:0, Chivu esclude LuizHenrique per #Dimarco e subito accorcia le distanze: mani di #Tramoni e rigore trasformato da #Zielinski. Ades x.com