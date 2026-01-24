Sommer choc e Pisa avanti 2-0 l' Inter rimonta e ne fa 6 | I voti | Dimarco devastante 8 che bravo Pio 7,5

Nella sfida tra Sommer e Pisa, l'Inter ha affrontato un inizio difficile con due errori del portiere e un doppio gol di Moreo. Tuttavia, la squadra nerazzurra ha reagito, segnando sei reti complessivamente, portandosi avanti 6-2. Tra i protagonisti, Dimarco si è distinto con un'ottima prestazione, mentre Pio ha dimostrato qualità importanti. Un match che ha mostrato un cambio di ritmo e determinazione da parte dell'Inter.

Altrimenti ci arrabbiamo. Dopo i tre schiaffoni ancora freschi presi dall’Arsenal, l’Inter trasforma la sua cortissima settimana in un incrocio tra un film di Bud Spencer e la memorabile scena alla stazione di Amici Miei. Ma le sberle si prendono e si danno. E la squadra di Chivu (alla settima partita in venti giorni) passa dallo psicodramma per i due gol del Pisa segnati nei primi 23’ alla rimonta negli 8’ finali del primo tempo grazie all’ingresso stile «arrivano i nostri» di Dimarco al posto di Luis Henrique: l’Inter ribalta il tavolone del saloon, seminando il panico con la coppia Lautaro-Esposito. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sommer choc e Pisa avanti 2-0, l'Inter rimonta e ne fa 6 | I voti: Dimarco devastante (8), che bravo Pio (7,5) PAGELLE E TABELLINO INTER-PISA 6-2: Pio Esposito un predestinato, Dimarco cambia la partita. Sommer horror, Moreo illudeL'Inter ha riscattato la sconfitta europea battendo il Pisa 6-2 nella 22ª giornata di Serie A. Inter Pisa pagelle LIVE 3-2: che errore di Sommer. Dimarco mostruosoLe pagelle dell'Inter-Pisa offrono una panoramica dettagliata sulla partita disputata a San Siro, conclusa con un risultato di 3-2. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Sommer choc e Pisa avanti 2-0, poi l'Inter rimonta e ne fa addirittura 6. Chivu tenta un'altra fugaInizio choc con doppio errore di Sommer e la doppietta di Moreo, poi tre gol in 8' a fine primo tempo. Da lì è uno show ... msn.com Paura e delirio a San Siro: l'Inter va sotto di 2 gol, poi ne fa 6!La cronaca, i voti e le pagelle del Fantacalcio di Inter-Pisa, anticipo della 22° giornata di Serie A Enilive. I toscani avanti di 2 gol vengono travolti dall'Inter. fantacalcio.it I numeri choc di Sommer in questa stagione - facebook.com facebook

