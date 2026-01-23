Inter Pisa pagelle LIVE 3-2 | che errore di Sommer Dimarco mostruoso

Le pagelle dell'Inter-Pisa offrono una panoramica dettagliata sulla partita disputata a San Siro, conclusa con un risultato di 3-2. Nonostante il Pisa fosse avanti di due gol, l’Inter ha ribaltato la situazione grazie alle reti di Zielinski, Lautaro e Esposito. Partita caratterizzata da momenti di intensità e alcune sbavature, tra cui un errore di Sommer. Analizziamo i dettagli delle performance di entrambe le squadre.

Inter Pisa pagelle. Gara incredibile a San Siro. Il Pisa si ritrova incredibilmente sopra di 2 reti ma poi subisce la rimonta dell’Inter con Zielinski, Lautaro e Esposito. A fine primo tempo la gara è sul 3-2. Ecco le pagelle LIVE. Inter Pisa pagelle LIVE. Sommer 4: il tempo sta scadendo, che errore e anche sullo 0-2 non impeccabile sul primo palo. Bisseck 6: una grande galoppata in slalom, per poco non trova il gol. De Vrij 6: deve fare attenzione in contropiede Bastoni 6,5: suo l’assist per Esposito Luis Henrique 5: spaesato, fa sempre il compitino. Alla fine ha stufato anche Chivu che lo cambia dopo mezz’ora.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Wild first half in Serie A: • 11’ Inter 0-1 Pisa • 23’ Inter 0-2 Pisa • 39’ Inter 1-2 Pisa • 41’ Inter 2-2 Pisa • 45’ Inter 3-2 Pisa Pazza Inter x.com

L’11 di Cristian Chivu per Inter-Pisa: 3-5-2 Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; L. Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos; Lautaro, Pio Esposito Ultima a San Siro prima dei Giochi! - facebook.com facebook