Sommer | Prestazione grintosa ma finale amaro poi ringrazia i tifosi Il messaggio social – FOTO

di Giuseppe Colicchia Il portiere dell’Inter, Yann Sommer, ha voluto mandare un messaggio social per ringraziare i tifosi nonostante il KO contro l’Atletico Madrid. All’indomani della trasferta europea all’Estadio Metropolitano, che ha sancito la prima sconfitta stagionale in Champions League per l’Inter, Yann Sommer ha voluto far sentire la sua voce. L’esperto portiere svizzero, confermato titolare tra i pali della Beneamata nonostante il momento complicato, ha affidato ai propri canali social le riflessioni a freddo sul match perso contro l’Atletico Madrid. Attraverso il suo profilo ufficiale, l’estremo difensore ha sottolineato la prestazione grintosa e combattiva offerta dalla squadra in terra spagnola, non nascondendo però il rammarico per un finale di gara dal sapore decisamente amaro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sommer: «Prestazione grintosa ma finale amaro», poi ringrazia i tifosi. Il messaggio social – FOTO

