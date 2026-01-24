Snowboard | in Coppa del mondo giornata sfortunata per Maurizio Bormolini

La tappa di Coppa del Mondo di snowboard a Simonhohe, in Austria, ha visto una giornata negativa per Maurizio Bormolini nello slalom gigante parallelo. L’atleta italiano non è riuscito a ottenere un risultato positivo, segnando una fase difficile della stagione. Questo evento rappresenta un momento di riflessione e di crescita per Bormolini, che continuerà a lavorare per migliorare le proprie performance nelle prossime gare.

Giornata sfortunata per Maurizio Bormolini nello slalom gigante parallelo di Simonhohe in Asutria, nuova tappa di Coppa del Mondo di snowboard.La scivolataIl campione livignasco è stato infatti eliminato negli ottavi di finale della competizione a causa di una scivolata.

