Coppa del mondo di snowboard | doppio podio per Maurizio Bormolini

Sondriotoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il livignasco Maurizio Bormolini inaugura al meglio la stagione che lo porterà a contendersi le medaglie olimpiche, a febbraio, sulle nevi di casa.Doppio podioLo snowboarder valtellinese, infatti, impegnato a Mylin, in Cina, nel primo weekend di Coppa del mondo dedicato al gigante parallelo, non. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

coppa mondo snowboard doppioSnowboard parallelo, doppio successo azzurro in Coppa del Mondo in Cina: vittorie per Maurizio Bormolini e Lucia Dalmasso - Successi sia nella gara maschile (con il nostro Aaron March terzo) che in quella femminile (con Elisa Caffont seconda) ... Segnala msn.com

coppa mondo snowboard doppioSnowboard, le azzurre si fermano ai quarti nel PGS di Mylin. Vince Tsubaki Miki - Si è oggi concluso con il secondo PGS la prima tappa della Coppa del Mondo di snowboard parallelo 2025- Secondo oasport.it

coppa mondo snowboard doppioSnowboard alpino, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Mylin: assente Roland Fischnaller - 2026 apre i battenti anche per gli atleti del settore alpino: a Mylin, in Cina, nel prossimo fine settimana, il ... Lo riporta oasport.it

Coppa del Mondo di snowboard parallelo, Bormolini e Dalmasso vincono all'esordio - Ha preso il via la Coppa del Mondo di Snowboard Parallelo dalla Cina Mylin, in estrema Mongolia. Secondo sportmediaset.mediaset.it

coppa mondo snowboard doppioSnowboard: Bormolini e Dalmasso, show Italia in coppa del mondo - Maurizio Bormolini batte Benjamin Karl, Lucia Dalmasso supera Elisa Caffont in finale, Aaron March è terzo con Mirko Felicetti quarto: la stagione dello snowboard si apre all'insegna dell'Italia, con ... Da ansa.it

Bormolini e Dalmasso, doppio show dello snowboard azzurro - Quattro italiani sul podio di Coppa del mondo: tra le donne seconda Caffont, terzo nel maschile Aaron March. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Coppa Mondo Snowboard Doppio