Terni tenta di eludere la normativa sui rifiuti | ditta multata di 6.500 euro e denunciato il responsabile dell’illegale smaltimento

Ternitoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri Forestali dei nuclei investigativi di polizia ambientale agroalimentare e forestale di Terni, a seguito di un’accurata e complessa attività investigativa, hanno accertato la presenza di rifiuti speciali costituiti da inerti provenienti da attività di demolizione e costruzione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

