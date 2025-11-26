Terni tenta di eludere la normativa sui rifiuti | ditta multata di 6.500 euro e denunciato il responsabile dell’illegale smaltimento
I Carabinieri Forestali dei nuclei investigativi di polizia ambientale agroalimentare e forestale di Terni, a seguito di un’accurata e complessa attività investigativa, hanno accertato la presenza di rifiuti speciali costituiti da inerti provenienti da attività di demolizione e costruzione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
