Dà fuoco ai rifiuti le fiamme rischiano di propagarsi Uomo denunciato per smaltimento illecito e incendio boschivo

Anconatoday.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MONTE ROBERTO – I carabinieri forestali di Jesi – San Marcello hanno denunciato nella giornata di oggi, sabato 8 novembre, un uomo con l’accusa di smaltimento illecito di rifiuti e incendio boschivo.Giunti davanti a un’azienda di Monte Roberto infatti, gli uomini dell’Arma hanno notato fiamme e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

