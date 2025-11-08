Dà fuoco ai rifiuti le fiamme rischiano di propagarsi Uomo denunciato per smaltimento illecito e incendio boschivo

MONTE ROBERTO – I carabinieri forestali di Jesi – San Marcello hanno denunciato nella giornata di oggi, sabato 8 novembre, un uomo con l’accusa di smaltimento illecito di rifiuti e incendio boschivo.Giunti davanti a un’azienda di Monte Roberto infatti, gli uomini dell’Arma hanno notato fiamme e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Grosso incendio nella notte a Corsico (MI), nell'azienda di smaltimento rifiuti Sinextra. Le fiamme - molto alte - erano visibili da chilometri di distanza. Nella notte sono intervenuti otto mezzi dei Vigili del fuoco - facebook.com Vai su Facebook

Incendio in stabilimento di rifiuti nel Milanese, il Comune: "Si può uscire di casa” - Incendio in un impianto di rifiuti a Corsico: fumo, paura e controlli sulla qualità dell’aria. notizie.it scrive

Incendio sul camion Ama, rifiuti scaricati in strada per salvare il compattatore - Hanno preso fuoco e sono stati scaricati in strada per evitare che le fiamme avvolgessero il compattatore Ama. Secondo romatoday.it

Siracusa, rifiuti a fuoco a Fontane Bianche. Un lettore: “rogo attivo da ieri” - Una colonna di fumo molto alta ha costretto i residenti a vivere chiusi in casa per evitare gli odori ... Riporta siracusanews.it