Slittino Coppa del Mondo | Vötter e Oberhofer terze nel doppio a Oberhof

Durante la tappa di Oberhof della Coppa del Mondo di slittino, Vötter e Oberhofer si sono piazzate al terzo posto nel doppio femminile, conquistando il secondo podio stagionale per le azzurre. La gara si è conclusa con le atlete austriache e tedesche rispettivamente ai primi due posti, confermando il buon momento delle squadre italiane in questa disciplina.

Nel doppio femminile di Coppa del Mondo le azzurre centrano il secondo podio stagionale nella tappa tedesca, chiusa alle spalle di Austria e Germania. Andrea Vötter e Marion Oberhofer confermano l'ottimo avvio di stagione tornando sul podio di Coppa del Mondo di slittino. Le due atlete azzurre hanno chiuso al terzo posto il doppio femminile che ha inaugurato l'ultima giornata della seconda tappa del circuito, disputata sul budello tedesco di Oberhof.

