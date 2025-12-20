slittino egle kipp dominano a lake placid voetter oberhofer lontane dal podio in coppa del mondo

Le austriache Selina Egle e Lara Michaela Kipp sono state impeccabili nel doppio femminile che ha animato la terza tappa della Coppa del Mondo di slittino. Le Campionesse del Mondo hanno firmato il miglior tempo in entrambe le manche (44.151 e 44.159) andate in scena sul budello di Lake Placid (USA), dove oggi si sono recuperate le gare non disputate ieri a cause delle avverse condizioni meteo. Dopo i secondi posti conseguiti tra Winterberg e Park City, le detentrici della Sfera di Cristallo sono tornate al successo nel massimo circuito internazionale itinerante dopo dieci mesi (l’ultimo sigillo era andato 22 febbraio a Yanqing). 🔗 Leggi su Oasport.it

