Diciassettesimo podio per la coppia altoatesina. Vötter-Oberhofer terze in Lettonia.

Andrea Vötter e Marion Oberhofer confermano la loro costanza, conquistando il loro diciassettesimo podio in Coppa del Mondo a Lettonia. La coppia altoatesina continua a dimostrare un livello elevato nelle competizioni internazionali, consolidando la propria posizione nella classifica generale. Il risultato testimonia impegno e continuità, elementi fondamentali per mantenere alte le prestazioni nel circuito mondiale.

Anno nuovo, sempre gare al top er Andrea Vötter e Marion Oberhofer, che tornano sul podio di Coppa del Mondo. Le altoatesine ieri terze nello slittino doppio femminile di Sigulda, in Lettonia. Diciassettesimo podio di una carriera che le ha viste vincere per due volte la classifica generale di specialità. Buone basi per il primo podio stagionale messe già in prima manche: terzo posto parziale con tanto record di spinta del budello lettone, nonostante qualche sbavatura nel finale. Un piazzamento poi confermato nell’ottima seconda discesa, conclusa con un gap di soli 203 millesimi di secondi nei confronti delle austriache EgleKipp, vincitrici in 1’24?814. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

ansa.it