Sinner-Spizzirri all'Australian Open il risultato in diretta 4-6 | Jannik trova il break e scappa nel secondo set

Seguiamo in tempo reale l'incontro tra Jannik Sinner e Luca Spizzirri agli Australian Open 2026. Dopo il primo set concluso con un punteggio di 4-6, Sinner ha ottenuto un break nel secondo set, portandosi avanti nel match. La partita rappresenta una sfida importante per il campione italiano, determinato a confermare il suo titolo e a proseguire la sua corsa verso il terzo trionfo consecutivo a Melbourne.

