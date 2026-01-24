Sinner-Spizzirri all'Australian Open il risultato in diretta 4-6 | Jannik trova il break e scappa nel secondo set
Seguiamo in tempo reale l'incontro tra Jannik Sinner e Luca Spizzirri agli Australian Open 2026. Dopo il primo set concluso con un punteggio di 4-6, Sinner ha ottenuto un break nel secondo set, portandosi avanti nel match. La partita rappresenta una sfida importante per il campione italiano, determinato a confermare il suo titolo e a proseguire la sua corsa verso il terzo trionfo consecutivo a Melbourne.
Sinner sfida Spizzirri nella terza partita degli Australian Open 2026: il campione in carica a caccia del terzo trionfo consecutivo a Melbourne. Il risultato in diretta e gli aggiornamenti live.🔗 Leggi su Fanpage.it
Jannik Sinner - Elliot Spizzirri all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita
