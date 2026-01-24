Sinner-Spizzirri all'Australian Open il risultato in diretta 4-6 | Jannik perde il primo set e va sotto nel secondo

Segui in tempo reale il match tra Jannik Sinner e Matteo Spizzirri agli Australian Open 2026. Dopo aver perso il primo set 4-6, Sinner si trova sotto anche nel secondo. La partita rappresenta un momento cruciale per il campione italiano, che cerca di mantenere la sua corsa nel torneo. Aggiornamenti e risultati aggiornati per seguire ogni sviluppo del confronto.

Sinner sfida Spizzirri nella terza partita degli Australian Open 2026: il campione in carica a caccia del terzo trionfo consecutivo a Melbourne. Il risultato in diretta e gli aggiornamenti live.🔗 Leggi su Fanpage.it

Sinner-Spizzirri all’Australian Open, il risultato in diretta 4-6: Jannik perde il primo setSegui in tempo reale il risultato tra Jannik Sinner e Flavio Spizzirri all’Australian Open 2026.

Sinner-Spizzirri all’Australian Open, il risultato in diretta: Jannik incassa ancora un break a zero, equilibrioSegui in tempo reale l'incontro tra Sinner e Spizzirri agli Australian Open 2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Jannik Sinner - Elliot Spizzirri all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis ATP; Sinner-Spizzirri anticipato stanotte alle 2; Sinner-Spizzirri, quando si gioca agli Australian Open: orario e dove vedere la partita in TV e in streaming; LIVE Australian Open: Sinner soffre: perde 6-4 il 1° set con Spizzirri.

Sinner-Spizzirri all’Australian Open, il risultato in diretta 4-6: Jannik perde il primo setSinner sfida Spizzirri nella terza partita degli Australian Open 2026: il campione in carica a caccia del terzo trionfo consecutivo a Melbourne ... fanpage.it

Sinner-Spizzirri 4-6, la diretta: Jannik perde il primo set dopo 43 minuti di gioco. In palio gli ottavi degli Australian OpenVincere per rispondere ad Alcaraz, allungare la striscia di successi consecutivi (attualmente 16 agli Australian Open) ed entrare nella seconda settimana dello Slam. Questi gli ... ilmessaggero.it

Occhi puntati su Melbourne! Jannik Sinner sfida Spizzirri sabato 24 gennaio non prima delle 2:00 di notte (ora italiana) Io ho già puntato la sveglia! - facebook.com facebook

Origini calabresi, un fratello gemello, va a pesca e gioca a golf: chi è Spizzirri, avversario di Sinner x.com