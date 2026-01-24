Sinner-Spizzirri all'Australian Open il risultato in diretta 4-6 | Jannik si riprende il break nel secondo set

Da fanpage.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sinner e Spizzirri si affrontano all’Australian Open 2026 in una sfida valida per il torneo. La partita si sta svolgendo in diretta, con Sinner che ha recuperato il break nel secondo set dopo aver perso il primo. Segui gli aggiornamenti per conoscere il risultato e l’andamento del match tra i due atleti italiani, nel contesto di un torneo di grande rilievo nel circuito internazionale.

Sinner sfida Spizzirri nella terza partita degli Australian Open 2026: il campione in carica a caccia del terzo trionfo consecutivo a Melbourne. Il risultato in diretta e gli aggiornamenti live.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Sinner-Spizzirri all'Australian Open, il risultato in diretta 4-6: Jannik perde il primo set e va sotto nel secondo

Sinner-Spizzirri all'Australian Open, il risultato in diretta: Jannik incassa ancora un break a zero, equilibrio

Sinner-Spizzirri all'Australian Open, il risultato in diretta 4-6: Jannik si riprende il break nel secondo set

Sinner-Spizzirri 4-6, 0-1 la diretta: Jannik perde il primo set dopo 43 minuti di gioco. In palio gli ottavi degli Australian Open
Vincere per rispondere ad Alcaraz, allungare la striscia di successi consecutivi (attualmente 16 agli Australian Open) ed entrare nella seconda settimana dello Slam.

