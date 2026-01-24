Sinner-Spizzirri all'Australian Open il risultato in diretta 4-6 | Jannik si riprende il break nel secondo set

Sinner e Spizzirri si affrontano all’Australian Open 2026 in una sfida valida per il torneo. La partita si sta svolgendo in diretta, con Sinner che ha recuperato il break nel secondo set dopo aver perso il primo. Segui gli aggiornamenti per conoscere il risultato e l’andamento del match tra i due atleti italiani, nel contesto di un torneo di grande rilievo nel circuito internazionale.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.