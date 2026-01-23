Sinner quando gioca contro Spizzirri agli Australian Open | orario e dove vederla

Ecco le informazioni sul match tra Jannik Sinner e Michael Spizzirri agli Australian Open. Scopri orario e modalità di visione dell'incontro, in modo da seguire la partita con chiarezza e senza inutili enfasi. Questo articolo fornisce dettagli utili per conoscere quando e dove vede­re l’incontro di Sinner contro Spizzirri nel terzo turno del torneo.

Australian Open: Sinner quando gioca contro Spizzirri? Ecco l’orario e dove vederla in TV e streaming Dopo i primi due turni superati agevolmente, è il momento di una nuova sfida. Jannik Sinner agli Australian Open quando gioca? Il prossimo appuntamento che vedrà in campo il tennista altoatesino è previsto per il 24 gennaio 2026. A sfidare Jannik Sinner c’è un tennista americano Eliot Spizzirri, numero 85 della classifica ATP. Sempre lo stesso giorno, quindi sabato 24 gennaio, anche Lorenzo Musetti, sfiderà il ceco Tomas Machac. Nella stessa giornata di domani anche Darderi contro Khachanov, e Novak Djokovic affronterà l’olandese van de Zandschulp. 🔗 Leggi su Novella2000.it

