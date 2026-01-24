LIVE Sinner-Spizzirri 4-6 6-3 1-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | match sospeso per caldo con l’azzurro in preda ai crampi

Segui in tempo reale l’andamento del match tra Sinner e Spizzirri agli Australian Open 2026. Attualmente sospeso a causa delle alte temperature, il gioco è stato interrotto per motivi di sicurezza legati alla heat policy, che ha raggiunto il limite di 5. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MATCH SOSPESO! Parametro della heat policy che arriva a toccare quota 5. Spizzirri basito. Sinner torna negli spogliatoi dove si farà trattare i crampi in attesa della chiusura del tetto. 3-1 Break Spizzirri. L’americano piazza la palla corta vincente. Situazione bruttissima ed inattesa. 40-AD Palla break Spizzirri. Scambio prolungato che fa malissimo all’azzurro. Continuano i crampi, con l’avversario lucidissimo che lo ha chiamato a rete e passato con un lob. 40-40 Si ferma sul nastro la smorzata di rovescio di Jannik. AD-40 ACE Sinner, l’ottavo! 40-40 Lo statunitense sotterra il dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Spizzirri 4-6 6-3 1-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: match sospeso per caldo con l’azzurro in preda ai crampi LIVE Sinner-Spizzirri 4-6, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro soffre caldo ed avversarioSegui in tempo reale la sfida tra Jannik Sinner e Michael Spizzirri agli Australian Open 2026. LIVE Sinner-Spizzirri, Australian Open 2026 in DIRETTA: si parte con l’azzurro al servizioSegui in tempo reale la sfida tra Sinner e Spizzirri all’Australian Open 2026. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Diretta Sinner-Spizzirri oggi, Australian Open 2026. Risultato live; LIVE Australian Open: Sinner 1-1. Ha i crampi, gioco sospeso per il caldo; Sinner-Spizzirri LIVE: un set pari; LIVE Sinner-Spizzirri 2-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: break e controbreak in avvio. Sinner-Spizzirri all’Australian Open, il risultato in diretta 4-6, 6-3: Jannik vince il secondo set, chi vince sfida DarderiSinner sfida Spizzirri nella terza partita degli Australian Open 2026: il campione in carica a caccia del terzo trionfo consecutivo a Melbourne ... fanpage.it Sinner-Spizzirri 4-6, 6-3, 1-1 la diretta: Jannik soffre ma riesce a vincere il secondo set. In palio gli ottavi degli Australian OpenVincere per rispondere ad Alcaraz, allungare la striscia di successi consecutivi (attualmente 16 agli Australian Open) ed entrare nella seconda settimana dello Slam. Questi gli ... ilmessaggero.it Eurosport Italia. . JANNIK SINNER IN CAMPO! Il numero uno italiano è pronto ad affrontare l'americano Spizzirri per il terzo turno degli Australian Open Chi è sveglio - facebook.com facebook Origini calabresi, un fratello gemello, va a pesca e gioca a golf: chi è Spizzirri, avversario di Sinner x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.