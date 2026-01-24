Australian Open Sinner più forte del caldo e dei crampi | rimonta Spizzirri e vola agli ottavi

Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale degli Australian Open, superando Eliot Spizzirri in una partita lunga e impegnativa. Nonostante il caldo e i crampi, il tennista italiano ha recuperato dopo aver perso il primo set, dimostrando determinazione e resistenza. La vittoria, ottenuta in oltre tre ore di gioco, conferma la sua capacità di affrontare le sfide e di avanzare nel torneo.

Un altro spavento, sembrava di rivivere scene già viste (come ha Shanghai) ma Jannik Sinner stavolta è stato più forte del caldo australiano e dei crampi riuscendo a rimontare il primo set a Eliot Spizzirri, numero 85 Atp, approdando agli ottavi di finale degli Australian Open con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 dopo tre ore e 42 minuti di gioco. Adesso sarà derby con Luciano Darderi. Il caldo eccessivo ha creato non pochi problemi: l'organizzazione ha sospeso alcune partite tra cui quella dell'azzurro che poi è ripresa dopo circa 10 minuti e la copertura del campo di gioco. Le parole di Sinner. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

