Sinner infortunato Jannik ha i crampi e il match con Spizzirri viene sospeso per caldo Cosa è successo

Succede di tutto a Melbourne. All'alba del terzo set Jannik Sinner, in campo contro Spizzirri, ha chiesto l'intervento medico per un principio di crampi. L'azzurro, che era spalle al muro vittima del caldo, dell'avversario ma soprattutto dei problemi fisici non era in grado di proseguire e vedeva scivolare il set (e probabilmente il match). A un passo da quella che sarebbe stata una sicura eliminazione, l'allarme legato al caldo ha concesso ai giocatori una pausa permettendo a Jannik di approfondire le cure. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Sinner-Spizzirri 4-6, 6-3, 6-4, 5-3 la diretta: Jannik strappa il servizio all'avversario e va avanti un break. In palio gli ottavi degli Australian OpenVincere per rispondere ad Alcaraz, allungare la striscia di successi consecutivi (attualmente 16 agli Australian Open) ed entrare nella seconda settimana dello Slam. Questi gli ... ilmessaggero.it

