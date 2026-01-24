VIDEO Jannik Sinner in preda ai crampi | non riesce più a muoversi poi la pausa benedetta

Durante il terzo turno degli Australian Open, Jannik Sinner ha affrontato un momento difficile a causa di crampi che lo hanno fermato nel suo gesto. La situazione ha richiesto una pausa, offrendo un momento di respiro in un match intenso contro l’americano Eliot Spizzirri. Questo episodio mette in luce le sfide fisiche che i tennisti devono affrontare durante le grandi competizioni.

Momento di estrema difficoltà per Jannik Sinner nel corso del match di terzo turno degli Australian Open contro l’americano Eliot Spizzirri. Il numero due del mondo ha messo davvero a rischio la sua presenza nel primo Slam dell’anno, dopo essere finito presa completamente dei crampi, senza riuscire più a muoversi. In sua fortuna è arrivata la pausa per il caldo, con l’arbitro che ha deciso di interrompere il match perchè era stato raggiunto il livello più estremo della Extreme Heat Protocols, la direttiva introdotta proprio dall’organizzazione per ridurre il rischio di problemi di salute ai giocatori legati al calore estremo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - VIDEO Jannik Sinner in preda ai crampi: non riesce più a muoversi, poi la pausa benedetta LIVE Sinner-Spizzirri 4-6 6-3 1-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: match sospeso per caldo con l’azzurro in preda ai crampiSegui in tempo reale l’andamento del match tra Sinner e Spizzirri agli Australian Open 2026. Leggi anche: Il racconto di Jannik Sinner: “Prima le gambe, poi le braccia: crampi ovunque. Sono stato fortunato” Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Highlights Sinner-Gaston, primo turno Australian Open (VIDEO); Esordio comodo per Sinner, con Gaston bastano due set: il match in 4'; Gaston si ritira, Sinner lo consola così agli Australian Open 2026. VIDEO; Sinner-Gaston, primo turno Australian Open in diretta TV: dove vederla, orario, la rabbia di Jannik. VIDEO Jannik Sinner in preda ai crampi: non riesce più a muoversi, poi la pausa benedettaMomento di estrema difficoltà per Jannik Sinner nel corso del match di terzo turno degli Australian Open contro l'americano Eliot Spizzirri. Il numero due ... oasport.it Sinner batte Spizzirri 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 agli Australian Open: Jannik agli ottavi, derby con DarderiSuper vittoria di Jannik Sinner dopo una partita infinita contro Eliot Spizzirri nel terzo turno degli Australian Open ... fanpage.it Jannik Sinner doing Jannik Sinner things @DeCecco_pasta • #perfetto : @wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis x.com AUS OPEN TERZO TURNO OGGI SABATO 24 Gennaio ORE 2.30 Sul Cemento australiano della ROD LAVER ARENA Jannik SINNER vs Eliot SPIZZIRRI SINO in CAMPO ADESSO è da non credere.... Lo Statunitense ha vinto il primo Set per 6 giochi a 4 JAN - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.