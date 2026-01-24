Sinner e Alcaraz stanno riscrivendo il servizio l’altoatesino punta al 60% di prime in campo

Sinner e Alcaraz, protagonisti di un crescente confronto nel tennis mondiale, stanno rinnovando il loro servizio in vista del 2026. L’altoatesino mira a raggiungere il 60% di prime in campo, mentre entrambi hanno deciso di apportare modifiche tecniche dopo aver conquistato gli ultimi otto titoli del Grande Slam. Questi cambiamenti segnano un momento importante nella loro carriera e nel panorama tennistico internazionale.

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si sono divisi gli ultimi otto titoli del Grande Slam ed entrambi hanno deciso di apportare modifiche al servizio in vista della stagione 2026. The Athletic ha analizzato l’evoluzione di entrambi al servizio: Sinner ha spiegato che il suo ritmo al servizio era “troppo veloce all’inizio”. Ora solleva la punta del piede sinistro (quello anteriore), trasferisce il peso sul tallone sinistro e sposta il centro di massa all’indietro per avviare un movimento oscillatorio. Questo ha due benefici principali. Il primo è il miglioramento del timing, o del “ritmo”, come lo definisce lui. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

