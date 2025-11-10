ATP Finals 2025 Sinner-Aliassime | l’altoatesino all’esordio punta al successo

Torino, 10 novembre 2025 – Jannik Sinner torna in campo. Oggi, lunedì 10 novembre, il numero uno del ranking Atp affronta Felix Auger-Aliassime nel primo match delle Atp Finals di Torino. L’azzurro, campione in carica, inizierà il suo percorso di difesa del titolo nel ‘Torneo dei maestri’ contro il canadese, anche per portare a casa punti importanti in ottica classifica. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming. Sinner- Auger Aliassime, orario e precedenti. Il match tra Sinner e Auger-Aliassime inizierà non prima delle 20:30. Il bilancio dei precedenti sorride a Jannik, che conduce 3-2. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it