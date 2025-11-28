Patrick Mouratoglou avvisa Alcaraz | Deve alzare il livello perché Sinner è il migliore al servizio e in risposta

È tempo di analisi dopo che la stagione 2025 del tennis mondiale si è chiusa. La finale di Coppa Davis ha sorriso per la terza volta consecutiva all’Italia, vittoriosa nell’atto conclusivo di Bologna contro la Spagna, in un confronto tra Bel Paese e territorio iberico rappresentato dai due grandi dominatori del massimo circuito internazionale, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il murciano ha terminato da n.1 del mondo, con otto titoli in stagione e il vantaggio 4-2 negli scontri diretti con Jannik. Dal canto suo, l’azzurro si è imposto contro lo spagnolo negli atti conclusivi di Wimbledon e delle ATP Finals di Torino, mettendo in bacheca 6 tornei e sfiorando la vetta occupata da Carlitos, pur con l’handicap di tre mesi per la sospensione legata alla vicenda “Clostebol”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Patrick Mouratoglou avvisa Alcaraz: “Deve alzare il livello perché Sinner è il migliore al servizio e in risposta”

