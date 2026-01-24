Sinner-Darderi nel derby d' Italia a Melbourne ci sono i quarti in palio | il pronostico

Nel match tra Sinner e Darderi a Melbourne, si decide l'accesso ai quarti di finale. Dopo la vittoria complessa contro Spizzirri, il numero due del mondo punta a consolidare il suo cammino nel torneo. Un confronto che mette in palio un passaggio importante, in un contesto di alto livello e grande attenzione internazionale. L'esito del match sarà determinante per proseguire la corsa verso le fasi successive.

Dopo la difficile vittoria contro Spizzirri, il numero due del mondo cerca un altro successo per continuare la caccia al tris Dopo la grande paura nel match contro l'americano Spizzirri, Jannik sarà atteso negli ottavi da un altro derby: stavolta il numero due del mondo dovrà affrontare una delle rivelazioni degli Australian Open, Luciano Darderi. E allora scopriamo pronostico e quote di Sinner-Darderi match in programma lunedì 26 gennaio alle ore 1.00. Ancora una volta il numero due del mondo ha rischiato di abbandonare gli Australian Open per un malore causato dal caldo. Gli attacchi di crampi avevano messo in crisi l'azzurro, battuto nel primo set da Spizzirri che era in vantaggio di 3-1 anche nel secondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Australian Open 2026, Sinner vola agli ottavi: ci sarà il derby con Darderi. Musetti avantiL'italiano Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale agli Australian Open 2026, assicurandosi un posto nel prossimo turno.

Sinner al terzo turno a Melbourne, Musetti batte Sonego nel derbyNel torneo di Melbourne, Sinner supera il suo avversario al terzo turno, mentre Musetti conquista una vittoria nel derby contro Sonego.

Argomenti discussi: Gli ottavi si tingono d'azzurro, sarà derby in famiglia Sinner-Darderi agli Australian Open; Australian Open, Sinner batte Spizzirri in 4 set. Avanti anche Musetti e Darderi; Sinner-Darderi, derby italiano con vista quarti: quando e dove vederlo; Sinner, che spavento: batte i crampi, il caldo e Spizzirri. Ora il derby con Darderi. Musetti ok con Machac.

