Sinistra Italiana esprime il suo sostegno ad Antonella Serafini, riconoscendo le sue numerose battaglie a favore della città. Mentre le candidature per il sindaco sono ancora in fase di definizione, con il Pd e il centrodestra impegnati a organizzarsi, Sinistra Italiana ha già chiarito le proprie intenzioni, puntando su una figura di riferimento che rappresenti i valori e le priorità del movimento.

In un panorama di candidature a sindaco ancora da definire, con esponenti del Pd che rivendicano di essere in corsa e il centrodestra che deve capire come compattarsi, Sinistra Italiana ha già le idee chiare. E propone Antonella Serafini alle primarie del Cantiere di Centrosinistra. "La scelta di Serafini – sostiene il segrerario di partito Fabio Panicucci – nasce dalla convinzione che la sua figura rappresenti in modo fedele e trasparente la volontà e i valori della nostra comunità di iscritti. In una fase di rinnovamento e costruzione, riteniamo fondamentale puntare su un profilo che sappia coniugare visione politica, competenza professionale e una dedizione dimostrata nelle battaglie civiche del nostro territorio.

© Lanazione.it - Sinistra Italiana e le primarie: "Vogliamo Antonella Serafini . Tante le sue battaglie per la città"

