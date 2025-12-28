Raffaele Del Freo e le sue battaglie.

Se quattro anni e mezzo fa non fosse salito nel mondo dei più, Raffaele Del Freo – storico portavoce di molti residenti della Darsena, in particolar modo di coloro che abitano in via Savi e via Virgilio – sarebbe ancora pronto a incrociare le armi dialettiche (le idee, le parole a voce e scritte, lo esaltavano) per difendere il suo quartiere, assediato spesso da un traffico mal digerito dalla viabilità esistente. Sì, perché Del Freo era un accanito sostenitore della tesi di una viabilità alternativa a sud dello stadio dei Pini (impianto sportivo che, da calciatore e capitano del Viareggio, lo aveva visto a lungo protagonista a cavallo fra la fine degli anni 50 e l’inizio del decennio successivo), in grado di rendere più vivibile la vita di tutti i giorni della Darsena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

