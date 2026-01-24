Simone Bonino è morto | schianto fatale La tragica beffa del destino
Simone Bonino, bodyguard milanese di 45 anni molto noto nell'ambiente dello spettacolo e della sicurezza VIP, è morto tragicamente nella notte tra il 23 e il 24 gennaio (intorno alle 5:30) in un incidente stradale a Milano, in corso Sempione all'incrocio con via Emanuele Filiberto.Bonino viaggiava a bordo della sua BMW quando il veicolo è stato centrato in pieno da un mezzo Amsa (compattatore per la raccolta rifiuti) che, secondo le prime ricostruzioni della Polizia Locale, non avrebbe rispettato la precedenza provenendo dalla periferia. L'impatto ha urtato la fiancata sinistra della BMW, trascinandola per metri, abbattendo un semaforo e facendola schiantare contro un'altra auto (una Mercedes). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
