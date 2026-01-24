Simone Bonino è morto | schianto fatale La tragica beffa del destino

Simone Bonino, 45 anni, noto come bodyguard nel settore dello spettacolo e della sicurezza VIP, è deceduto in un incidente stradale a Milano, tra il 23 e il 24 gennaio, intorno alle 5:30, in corso Sempione all’incrocio con via Emanuele Filiberto. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel settore della sicurezza e dello spettacolo, lasciando un vuoto tra colleghi e amici.

