Simone Bonino morto in incidente con camion dei rifiuti a Milano è l' ex guardia del corpo di Alberto Genovese

Simone Bonino, ex guardia del corpo di Alberto Genovese, è deceduto in un incidente stradale a Milano. L’incidente, avvenuto all’alba, ha coinvolto la sua vettura e un camion dei rifiuti. La notizia ha suscitato attenzione, considerando il passato di Bonino e le circostanze dell’incidente. Le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica e le cause dell’incidente.

La vittima dell’incidente avvenuto la mattina di sabato 24 gennaio a Milano, in corso Sempione, è Simone Bonino già noto come guardia del corpo dell’ex imprenditore Alberto Genovese. Secondo le indiscrezioni Bonino viaggiava a bordo della sua Bmw quando si è scontrato con un mezzo della raccolta dei rifiuti. L’uomo è morto dopo il trasporto al pronto soccorso del Fatebenefratelli. È morto Simone Bonino A Milano è morto in un incidente Simone Bonino, 45 anni, mentre viaggiava con la sua Bmw lungo corso Sempione. Come ricostruisce Corriere della Sera l’ex bodyguard di Alberto Genovese è morto dopo il trasporto all’ospedale Fatebenefratelli a causa delle lesioni provocate dal sinistro. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Simone Bonino, l'ex bodyguard di Alberto Genovese morto a 45 anni: la sua auto centrata in pieno da un mezzo dei rifiutiSimone Bonino, ex bodyguard di Alberto Genovese, è deceduto dopo un incidente stradale avvenuto a Milano.

Muore in un incidente l’ex bodyguard di Alberto Genovese: chi era Simone Bonino e cosa faceva a terrazza SentimentoSimone Bonino, 45 anni, è deceduto in un incidente avvenuto in corso Sempione a Milano.

