Simona Ventura conduttrice della finale di San Marino Song Contest ’26

Simona Ventura condurrà la finale del San Marino Song Contest 2026, che si terrà il 6 marzo al Teatro Nuovo di Dogana. L’evento, organizzato da San Marino RTV sotto la direzione di Roberto Sergio, sarà trasmesso in diretta sul canale 550. La presenza della conduttrice rappresenta un momento importante per l’edizione di quest’anno, confermando l’attenzione dell’evento verso un pubblico nazionale e internazionale.

Milano, 24 gen. (askanews) – La San Marino RTV, guidata dal Direttore Generale Roberto Sergio, è lieta di annunciare che Simona Ventura sarà la conduttrice della finale del San Marino Song Contest, in programma il prossimo 6 marzo al Teatro Nuovo di Dogana (RSM) e in diretta sul canale 550. Simona Ventura è una delle figure più riconoscibili e influenti della televisione italiana. Conduttrice, giornalista, regista e produttrice, ha attraversato oltre trent’anni di piccolo schermo reinventandosi più volte e mantenendo una forte identità professionale, fatta di energia, linguaggio diretto e grande capacità di intercettare il pubblico.🔗 Leggi su Ildenaro.it

