Simona Ventura condurrà la finale del San Marino Song Contest | ‘Ci divertiremo’

Il 6 marzo la finale del San Marino Song Contest. Sarà Simona Ventura a condurre la finale del San Marino Song Contest, in programma il prossimo 6 marzo al Teatro Nuovo di Dogana, nella Repubblica di San Marino. L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale 550, in eurovisione su San Marino RTV, e decreterà l’artista che rappresenterà il Titano all’ Eurovision Song Contest 2026 di Vienna. L’annuncio ufficiale è arrivato da San Marino RTV, guidata dal direttore generale Roberto Sergio, che ha sottolineato l’importanza della scelta e il valore aggiunto portato dalla conduttrice. L’annuncio ufficiale di San Marino RTV. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

