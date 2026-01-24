Siete favorevoli alla libertà su cauzione?

La questione della libertà su cauzione riguarda la possibilità di lasciare una persona in attesa di processo previo pagamento di una somma stabilita. Questa misura mira a garantire la presenza dell’imputato in udienza, rispettando i principi di giustizia e proporzionalità. La discussione sul suo utilizzo coinvolge aspetti legali, etici e di sicurezza, richiedendo un’attenta valutazione dei benefici e dei rischi associati.

{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

