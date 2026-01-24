Siete favorevoli alla libertà su cauzione?
La questione della libertà su cauzione riguarda la possibilità di lasciare una persona in attesa di processo previo pagamento di una somma stabilita. Questa misura mira a garantire la presenza dell’imputato in udienza, rispettando i principi di giustizia e proporzionalità. La discussione sul suo utilizzo coinvolge aspetti legali, etici e di sicurezza, richiedendo un’attenta valutazione dei benefici e dei rischi associati.

Crans Montana, Tajani: "Libertà su cauzione è oltraggio alle famiglie"Il commento di Tajani sulla decisione della magistratura di Sion di concedere la libertà su cauzione evidenzia la sua forte opposizione.
